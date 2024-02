Stand: 25.02.2024 11:47 Uhr Kanu kentert - Fahrer harrt auf einem Baum aus

Auf der Leine in der Region Hannover ist am Samstag ein Kanufahrer gekentert. Wegen des hoch stehenden Wassers und starker Strömung kam das Kanu laut Polizei nicht unter der Flutbrücke bei Seelze durch. Der Fahrer schaffte es nicht, ans Ufer zu schwimmen, sondern klammerte sich an einen Baum im Hochwasser. Dort harrte der Kanufahrer nach Angaben der Feuerwehr 45 Minuten aus, bis Feuerwehrleute ihn retteten. Der Mann wurde unterkühlt ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.02.2024 | 17:00 Uhr