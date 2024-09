Stand: 27.09.2024 16:16 Uhr Kampagne gegen Einsamkeit von älteren Menschen in Hannover

Die Stadt Hannover startet am 1. Oktober eine Kampagne mit dem Slogan "Wir sind da - Mach mit!". Sie soll für Einsamkeit im Alter sensibilisieren. Dazu soll es vom 4. bis zum 18. November im gesamten Stadtgebiet Veranstaltungen geben, teilte die Stadt Hannover am Freitag mit. Das Projekt greift eine Initiative des Bundesfamilienministeriums aus dem vergangenen Sommer auf. Ab Anfang November sollen dann auch mobile Teams des kommunalen Seniorenservices ältere Menschen an Orten wie beispielsweise Apotheken auf die Kampagne aufmerksam machen. Mit der Kampagne wolle die Stadt einsamen Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind, so Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Allein in Hannover sind laut der Stadt Hannover 138.000 Personen über 60 Jahre alt- also ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Stadt. Auch die Erfahrungen in der Seniorenarbeit zeigen demnach, dass Gefühle der Einsamkeit bei älteren Menschen oft ein großes Thema seien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover