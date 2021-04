Kampagne: Hausärzte impfen fast 30.000 Menschen gegen Corona Stand: 08.04.2021 18:06 Uhr Die Hausärzte in Niedersachsen bringen Schwung in die Impfkampagne im Land. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden allein am Mittwoch knapp 30.000 Menschen in den Praxen geimpft.

Das waren fast genauso viele Impfdosen wie in den Impfzentren. Dort waren es 35.000 Impfungen. Die Impfquote in Niedersachsen liegt derzeit bei 13,3 Prozent. Auch bundesweit macht sich bemerkbar, dass die niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne eingestiegen sind: Insgesamt wurden am Mittwoch mehr als 650.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft - so viele wie noch nie an einem Tag.

Weil: Mehr Impfstoff in den nächsten Wochen

Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Hoffnung geäußert, dass das es mit dem Impfen bald schneller voran gehe. "Der einzige Engpass ist der Impfstoff, der aber in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr werden wird", sagte Weil am Donnerstag in Wolfenbüttel. In der Lessingstadt besuchte der Regierungschef ein Impfzentrum.

Land will Sputnik V nicht vorbestellen

Zuvor hatte Weil im ZDF-Morgenmagazin erklärt, sein Land werde nicht wie Bayern den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V vorbestellen. "Dass das ausgerechnet derjenige Kollege macht, der ansonsten mit markigen Worten immer ein betont einheitliches Verhalten in der Pandemiebekämpfung fordert, das spricht auch für sich", sagte Weil.

