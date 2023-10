Stand: 10.10.2023 08:28 Uhr Kabelschäden bremsen S-Bahn Hannover tagelang aus

Viele Kundinnen und Kunden der S-Bahn Hannover müssen voraussichtlich noch bis Freitagnachmittag mit Problemen rechnen. Bei Bauarbeiten wurden am Sonntag im Bereich des Haltepunktes Ronnenberg (Region Hannover) mehrere Kabel durchtrennt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Zwischen Weetzen und Hannover-Linden/Fischerhof ist daher vorerst kein Zugverkehr möglich. Als Ersatz pendeln Busse zwischen den Stationen. Betroffen sind die Linien S1 und S5. Ursprünglich sollten die Züge bereits am Dienstagmorgen wieder fahren. Doch die Schäden sind offenbar deutlich größer als zunächst angenommen. Deshalb wird der reguläre S-Bahn-Verkehr erst am Freitag wieder aufgenommen.

