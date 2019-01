Stand: 24.01.2019 20:08 Uhr

Kabelhersteller Nexans schließt Werk in Hannover

Der französische Kabelhersteller Nexans will sein Werk in Hannover schließen. Damit droht die Entlassung von rund 500 Mitarbeitern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Für die Belegschaft sei die Nachricht eine absolute Überraschung, sagte Martin Weick, Betriebsratsvorsitzender am Standort Hannover. Er sei am Donnerstag in Paris von der Konzernspitze informiert worden. Nexans will mit der Schließung nach eigenen Angaben wettbewerbsfähiger werden.

Kabel-Hersteller Nexans schließt Standort Niedersachsen 18.00 - 24.01.2019 18:00 Uhr Der Kabel-Hersteller "Nexans" schließt seinen Standort in Hannover bis Mitte 2020. Die 500 betroffenen Mitarbeiter wollen kommende Woche gegen die drohende Schließung demonstrieren.







IG Metall kündigt Proteste an

Auch wenn es seit fast zwei Jahren Kurzarbeit gebe, habe man auf die Zukunft gehofft, so der Betriebsratschef. 17 Millionen Euro seien in den vergangenen Jahren in den Standort investiert worden. Im Werk hätten eigentlich Kabel für die Stromtrasse SuedLink produziert werden sollen. Mitarbeiter seien dafür geschult worden, es hätte losgehen können, sagte Weick. Die IG Metall will das Aus des Werkes nicht hinnehmen. In den nächsten Tagen und Wochen würden Aktionen folgen. Die Beschäftigten hätten eine Chance verdient, sagte Gewerkschafter Dirk Schulze. Sie stünden bereit für den Ausbau der SuedLink-Trasse.

