Stand: 14.02.2024 15:43 Uhr Juwelier-Raub in Hannover: Polizei fasst zweiten Verdächtigen

Im Fall des Raubüberfalls auf einen Juwelier in Hannover hat die Polizei den zweiten Verdächtigen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige am Vormittag am Flughafen Hannover verhaftet. Den Angaben zufolge soll sich der Mann lange Zeit im Irak aufgehalten haben und nun offenbar freiwillig nach Hannover zurückgekehrt sein. Er soll laut Staatsanwaltschaft noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, im Juli 2023 gemeinsam mit einem mutmaßlichen Komplizen einen Juwelier am Steintor überfallen und dabei einen Mitarbeiter lebensgefährlich mit Schüssen verletzt zu haben. Der ebenfalls 19-jährige, mutmaßliche Komplize muss sich bereits vor Gericht verantworten.

