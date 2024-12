Stand: 03.12.2024 05:00 Uhr Jugendliche Einbrecher verstecken sich vor Polizei auf der Toilette

Am frühen Mittwochmorgen sind drei Jugendliche zuerst in einen Kiosk und dann in ein Friseurgeschäft in Luthe (Region Hannover) eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tatverdächtigen im Alter von 14, 16 und 17 Jahren waren bei ihrem Einbruch von einem Anwohner beobachtet worden, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die Beamten durchsuchten die Geschäfte und fanden die Jugendlichen schließlich in einer Toilettenkabine, in der sie sich eingeschlossen hatten. Die drei verließen das Klo nach Angaben der Polizei freiwillig und ließen sich dann widerstandslos festnehmen. Gegen die Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

