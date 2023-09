Stand: 13.09.2023 20:24 Uhr Joggerin angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwoch eine 18-jährige Joggerin in Großburgwedel (Region Hannover) angefahren und schwer verletzt zurückgelassen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die 18-Jährige gegen 11 Uhr in der Feldmark bei Fuhrberg in südliche Richtung in der Verlängerung des Wettmarer Weges unterwegs. Das Auto, von dem die Frau angefahren wurde, war ebenfalls in südliche Richtung unterwegs. Laut Polizei hat die unbekannte Person nach dem Unfall das Fahrzeug gewendet und ist in Richtung Fuhrberg davongefahren. Die Joggerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

