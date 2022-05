Stand: 25.05.2022 12:10 Uhr Jens Arlt wird in Hannover mit Leibniz-Ring geehrt

Der Bundeswehr-Brigadegeneral Jens Arlt war im August 2021 Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation in Kabul und Taschkent. Am Mittwoch wird er in Hannover für seinen Einsatz mit dem renommierten Leibniz-Ring geehrt. Der von ihm geleitete Einsatz sei "eine rasche Abfolge riskanter Improvisationen" gewesen, erklärte der Presse Club Hannover, der den Leibniz-Ring verleiht. Arlt und die Soldatinnen und Soldaten unter seinem Kommando konnten mit ihrer Operation nach Angaben des Presse Clubs mehr als 5.300 Menschen retten. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Zudem erhält der Preisträger einen extra für ihn geschaffenen Silberring. Die Laudatio wird die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) halten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird ein Grußwort sprechen. Ursprünglich sollte die Preisverleihung bereits im Dezember vergangenen Jahres stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Termin verschoben.

