Stand: 22.05.2023 09:33 Uhr JVA Hannover: Brand in Häftlingszelle, Bereich evakuiert

In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover in der Schulenburger Landstraße ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Personal holte den Insassen aus seiner Zelle in der zweiten Etage und begann das Feuer zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Der gesamte Bereich wurde evakuiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

