Stand: 17.09.2021 08:34 Uhr In Hannover streiken Beschäftigte des Einzelhandels

Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi heute Beschäftigte in der hannoverschen Innenstadt zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand habe am Morgen an der Filiale einer Modekette begonnen, teilte die Gewerkschaft mit. Nach und nach würden weitere Geschäfte folgen. Um 10 Uhr wollen Beschäftige des Einzelhandels in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt von Hannover ziehen. Laut Verdi sollen die Streikaktionen den ganzen Tag dauern. In dem Tarifstreit geht es vor allem um mehr Geld für die Beschäftigten.

