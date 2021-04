Impfwochenende in Niedersachsen: Am Sonntag folgt Teil zwei Stand: 24.04.2021 18:00 Uhr Mit einem Impfwochenende will das Gesundheitsministerium die Corona-Impfkampagne beschleunigen. Am Wochenende sollen landesweit etwa 70.000 Menschen geimpft werden.

Das wären etwa doppelt so viele wie an den vorangegangenen Wochenenden. Ziel der Aktion ist unter anderem, die Delle bei der Zahl der Impfungen über das Osterwochenende auszugleichen, an dem in etlichen Zentren trotz Aufforderung des Ministeriums weniger als sonst geimpft wurde. Außerdem sollen nach der Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca angewachsene Bestände verwendet werden. Die Termine seien bereits alle vergeben, teilte das Ministerium mit.

Drive-In für Senioren in Hildesheim

Ein sogenanntes Drive-In-Impfen in Hildesheim war am Sonnabend gut besucht. Dort sollen am Wochenende 1.080 Menschen ab 70 Jahren mit AstraZeneca geimpft werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Für die Aktion sei es gelungen, zusätzliche Impfdosen aufzutreiben, so die Sprecherin weiter. In dieser Woche seien im Landkreis Hildesheim erstmals mehr als 10.000 Dosen gespritzt worden.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Viele Landkreise machen mit

Auch der Landkreis Schaumburg hat 1.000 zusätzliche Impfdosen bekommen. Im Impfzentrum Stadthagen wurde extra eine sogenannte Express-Impfstraße eröffnet. Der Landkreis Rotenburg hat das Impfwochenende auf drei Tage ausgedehnt. Hier wird seit Freitag an drei unterschiedlichen Standorten geimpft. Im Landkreis Hameln-Pyrmont sollen am Wochenende insgesamt 1.700 Menschen ihre erste Impfdosis bekommen. Sonnabend und Sonntag wird deshalb jeweils elf Stunden lang geimpft.

Grüne sprechen von "PR-Gag"

Die Aktion beschleunige die Impfkampagne und führe zu einer schnelleren Immunisierung der Bevölkerung, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz. Er verteidigte das Impfwochenende gegen Oppositionskritik. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz sprach dagegen von "heißer Luft" und einem "PR-Gag": Unterm Strich werde nicht mehr geimpft als ohne die Aktion, so die Politikerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.04.2021 | 08:00 Uhr