Stand: 03.04.2024 10:24 Uhr Im eigenen Haus überfallen: Unbekannte rauben 80-Jährige aus

In Laatzen (Region Hannover) haben Unbekannte eine 80-jährige Frau in ihrem Einfamilienhaus überfallen. Nach Angaben der Polizei hörte die Seniorin am Montag um 4 Uhr früh Geräusche in ihrem Haus - und überraschte daraufhin drei Einbrecher in ihrer Küche. Die Männer stießen die 80-Jährige laut Polizei zu Boden und durchsuchten anschließend die Räume. Die Unbekannten stahlen Bargeld und Wertgegenstände und flüchteten dann. Die Seniorin sei bei dem Überfall unverletzt geblieben. Jetzt sucht die Polizei nach den Einbrechern: Nach Angaben der Frau sind die Täter etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trugen alle Kapuzenpullover. Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

