Stand: 04.05.2023 13:35 Uhr Illegale Glücksspielhallen betrieben? 83-Jährige unter Verdacht

Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Landkreis Hildesheim am Mittwoch fünf möglicherweise illegal betriebene Spielhallen durchsucht. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, ermitteln sie seit März gegen eine 83 Jahre alte Frau und einen 51 Jahre alten Mann aus Hildesheim sowie gegen einen 50 Jahre alten Mann aus Hannover. Das Trio stehen den Angaben zufolge unter Verdacht, die Spielhallen in Algermissen, Elze, Harsum sowie zwei in Bad Salzdetfurth ohne Erlaubnis der Behörden betrieben zu haben. Die Beamten beschlagnahmten bei ihren Durchsuchungen 53 Spielautomaten, vier Geldwechselautomaten, Computer sowie eine mittlere vierstellige Geldsumme. Die Beweise werden nun ausgewertet, die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2023 | 13:30 Uhr