Stand: 13.11.2019 10:58 Uhr

"IS-Rückkehrer": Türkei schiebt Hildesheimer ab

Die Türkei will mehrere mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), die einen deutschen Pass haben, nach Deutschland abschieben. Auf diese Rückkehr bereiten sich die Sicherheitsbehörden nun vor. Die Ankunft der ersten mutmaßlichen IS-Anhänger wird für Donnerstag erwartet. Nach NDR Informationen ist unter den Rückkehrern auch eine siebenköpfige Familie aus Hildesheim. Sie war bereits vor Monaten in der Türkei festgenommen worden.

Türkei schiebt deutsche Islamisten ab Hallo Niedersachsen - 12.11.2019 19:30 Uhr Die Türkei schiebt eine deutsche Familie nach Niedersachsen ab. Sie soll Verbindungen zu radikalen Islamisten haben. Im Januar soll sie aus Hildesheim ausgereist sein.







De Vries: "Enger Austausch mit BKA und Bundesinnenministerium"

Beim Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen wisse man zwar einiges über die Familie, da sie zuvor in Hildesheim gelebt habe, sagte LKA-Chef Friedo de Vries dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen. Diese Erkenntnisse seien allerdings etwas veraltet: "Die Familie ist bereits längere Zeit im Ausland." Ob es sich um IS-Sympathisanten handelt, könne das LKA "noch nicht mit abschließender Sicherheit einschätzen", so de Vries weiter. Hierzu tausche sich das Auswärtige Amt mit der Türkei aus. "Wir haben die Forderung, dass die Informationen, die im Austausch mit der Türkei auf Bundesebene generiert werden, unmittelbar auch nach Niedersachsen fließen. Dazu haben wir einen engen Austausch sowohl mit dem Bundeskriminalamt als auch mit dem Bundesinnenministerium."

Familienmitglieder unterschiedlich stark radikalisiert

In der Zeit, in der die Familie in Niedersachsen lebte, habe sie "sehr wohl Radikalisierungstendenzen gezeigt", sagte der LKA-Chef. Die einzelnen Familienmitglieder seien aber in unterschiedlichem Maße Anhänger des Salafismus. "Insofern wird jetzt die Aufgabe sein, diese Gefahr einzuschätzen und darauf zu reagieren."

Rückkehrer sollen integriert werden

Die Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen kümmert sich inzwischen in mehr als einem Dutzend Fällen um Rückkehrer aus den Kampfgebieten der IS. Ziel ist es, sie wieder gesellschaftlich zu integrieren und ein Wiedereintauchen in die extremistische Szene zu verhindern.

