IGS Bad Salzdetfurth: Unterricht fällt heute aus

Nach der Räumung der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Bad Salzdetfurth fällt der Unterricht heute aus, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zudem waren geplante Elternabende am Montag abgesagt worden. Möglicherweise waren am Montag reizende Stoffe ausgetreten. Mehrere Schülerinnen und Schüler hatten über Unwohlsein geklagt. Zwei von ihnen kamen vorsorglich in eine Klinik. Die Bad Salzdetfurther Schule rät Eltern auf ihrer Internetseite, einen Arzt aufzusuchen, wenn Kinder etwa unter gereizter Haut, Atembeschwerden oder Schwindel leiden. Die Feuerwehr war mit einem ABC-Zug angerückt. Ergebnisse der Schadstoffmessungen stehen laut eines Polizeisprechers noch aus.

