Hunderte Millionen für Klinik-Neubauten im Land

Mehrere Hundert Millionen Euro fließen in den nächsten drei Jahren niedersachsenweit in neue Krankenhaus-Projekte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Donnerstag hat Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bekannt gegeben, an welchen Standorten neue Kliniken beziehungsweise OP-Stationen, Tageskliniken und Bettenhäuser neu entstehen. Schon im kommenden Jahr sind an 19 Klinikstandorten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 120 Millionen Euro geplant. Darauf hatte sich zuvor der Krankenhaus-Planungsausschuss geeinigt.

150-Millionen-Bau für Delmenhorst

So soll in Delmenhorst das Josef-Hospital neu gebaut werden. Die Kosten für diesen Klinik-Neubau allein belaufen sich nach Angaben der Landesregierung auf voraussichtlich rund 150 Millionen Euro. Nach einem Feuer und einer Insolvenz sieht die Gesundheitsministerin in dem Bauprojekt einen Wendepunkt. Sie sprach von einem "Neuanfang". In der Domstadt Hildesheim wird im St. Bernward-Krankenhaus ein Eltern-Kind-Zentrum neu gebaut. Das Land investiert hier 16,1 Millionen Euro. Auch nach Bad Bodenteich, Braunschweig, Duderstadt, Königslutter, Oldenburg und Osterholz-Scharmbek fließen hohe Summen.

Reimann will spezialisierte Kliniken

Nach den Worten von Reimann sollen die Angebote der Krankenhäuser aufeinander abgestimmt sein. Nicht jede Klinik müsse alle medizinischen Bereiche abdecken. Zudem sollten die Kliniken gut erreichbar sein, so Reimann.

Hoher Investitionsstau bei Kliniken

Die Beträge sind Teil der von Bund, Land und Kommunen von 2019 bis 2022 für Niedersachsens Krankenhäuser bereitgestellten einer Milliarde Euro. Zusätzlich stellt das Land jährlich eine Pauschalförderung für Niedersachsens Kliniken in Höhe von 110 Millionen Euro bereit. Nach Berechnungen der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft beläuft sich der Investitionsstau auf mindestens 1,3 Milliarden Euro. Sie hatte bereits früher gerügt, dass die Mittel nicht ausreichten.

