Stand: 22.08.2024 09:50 Uhr Hundeköder mit Nägeln im Landkreis Schaumburg ausgelegt

Die Polizei im Landkreis Schaumburg warnt vor gefährlichen Hundeködern. Demnach hat eine Hundebesitzerin am Mittwochnachmittag an der Kreisstraße zwischen Nienstädt und Meinefeld (Landkreis Schaumburg) offensichtlich ausgelegte Köder gefunden. Sie bestanden aus rohem Fleisch, in dem Nägel versteckt waren, und lagen auf einem Grünstreifen am Waldrand. Die Polizei Bückeburg stellte einen Köder sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein.

