Stand: 16.08.2022 16:18 Uhr Hunde sterben bei 32 Grad im verschlossenen Auto

In der Region Hannover sind zwei Hunde gestorben, weil sie bei 32 Grad Außentemperatur in einem Auto eingeschlossen waren. Das berichtet die Polizei. Sie ermittelt nun gegen die Halterin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die 66-Jährige hatte am vergangenen Freitag einen Dobermann und einen Chihuahua im Wagen auf einem Parkplatz alleingelassen und war einkaufen gegangen. Eine Passantin hatte die Polizei gerufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere