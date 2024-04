Stand: 08.04.2024 13:57 Uhr Hund frisst mit Nägeln präparierten Köder und muss operiert werden

In Nienstädt (Landkreis Schaumburg) haben unbekannte Täter in einem Waldstück gefährliche Tierköder mit Nägeln ausgelegt. Nach Angaben der Polizei konnte ein Anwohner nicht verhindern, dass sein Hund einen dieser Köder fraß. Eine Tierärztin stellte daraufhin fest, dass sich Nägel im Darm des Tieres verkantet hatten. Der Hund musste daraufhin in einer Tierklinik in Bielefeld operiert werden. Der Halter erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Stadthagen.

