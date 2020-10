Stand: 14.10.2020 10:12 Uhr Hoya: Mofafahrer stirbt bei Unfall auf gesperrter Straße

Bei einem Unfall in Hoya (Landkreis Nienburg) ist am Dienstagnachmittag ein Mofafahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige mit seinem Mofa samt Anhänger auf einer Straße unterwegs, die für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt ist. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Mann mit seinem Anhänger an einem Poller hängen und stürzte daraufhin. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04251) 93 46 40 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2020 | 10:30 Uhr