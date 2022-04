Stand: 24.04.2022 12:37 Uhr Holle: Diebstahl aus Getränkeautomat - 5.000 Euro Schaden

Am Sonnabend haben zwei bisher unbekannte Täter mit einem Stein die Verglasung eines Snack- und Getränkeautomaten vor dem Bahnhof in Holle (Landkreis Hildesheim) eingeschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entnahmen die Täter dem Automaten Süßigkeiten und Getränke im Wert von rund 300 Euro. Am Automaten entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei in Bad Salzdetfurth bittet Zeugen unter der Telefonnummer (05063) 90 10 um Hinweise.

