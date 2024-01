Stand: 25.01.2024 10:24 Uhr Hochwasser: 96er Freikarten für alle Helfer aus Hannover

Hannover 96 und die Stadt schenken allen Hochwasserhelfern aus Hannover eine Freikarte für ein Heimspiel am 16. Februar. Das teilten die Stadt und der Verein in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Die Übergabe der Tickets soll am 5. Februar im Rahmen eines Empfangs im Rathaus erfolgen. Alle Hochwasserhelfer aus Hannover sollen dazu in nächsten Tagen per Post eingeladen werden. "Viele ehrenamtliche Kräfte haben in den vergangenen Wochen und auch in den Weihnachtsfeiertagen in Hannover Schwerstarbeit geleistet", sagte Oberbürgermeister Onay. Dafür wolle man sich im Namen der gesamten Stadtgesellschaft mit einer schönen Zeit beim Fußball bedanken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.01.2024 | 08:30 Uhr