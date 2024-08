Stand: 05.08.2024 10:21 Uhr Hitlergruß in der Stadtbahn: Polizei würdigt Zivilcourage

Für ihr Einschreiten in einer Stadtbahn in Hannover zeichnet die Polizei am Donnerstag eine 21-jährige Passagierin und einen 46-jährigen Bahnführer öffentlich mit einer Urkunde aus. Im März hatte die junge Frau den Fahrer angesprochen, weil zwei Männer ausländerfeindliche Parolen äußerten. Wie Zeugen berichteten, soll einer der beiden außerdem den Hitlergruß gezeigt haben. Der Stadtbahnfahrer untersagte den Männern daraufhin die Weiterfahrt. Dieses Handeln sei beispielhaft für couragiertes Verhalten in der Öffentlichkeit, so die Polizei.

Weitere Informationen Zivilcourage: "Jeder kann helfen!" Ob wir anderen Menschen in Notsituationen helfen, ist nicht nur eine moralische Frage - wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet. Wie wir helfen können, ohne uns dabei selbst in große Gefahr zu bringen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min