Stand: 02.02.2024 12:01 Uhr Hilfe in großer Not: Feuerwehr zieht Pony aus dem Schlamm

Spektakuläre Rettungsaktion: Die Freiwillige Feuerwehr hat am Freitagmorgen ein Pony aus einem Schlammloch befreit. Das Tier steckte in Lehrte (Region Hannover) mit allen Hufen im Matsch fest und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Laut Feuerwehr wollte die Eigentümerin ihre beiden Ponys zur Fütterung aufsuchen. Dabei stellte sie fest, dass eines ihrer Tiere tief im Schlamm steckte und sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Die Besitzerin alarmierte die Feuerwehr. Die immer noch vom Hochwasser gezeichneten Weiden standen allerdings so weit unter Wasser, dass eine Zufahrt mit den Einsatzfahrzeugen nicht möglich war. Die Feuerwehr organisierte daraufhin ein spezielles Bergungsgeschirr von den Kollegen aus dem benachbarten Burgdorf. Schließlich gelang es mit Unterstützung eines Landwirts, das Pony mit einem Schlepper zu befreien. Eine Tierärztin konnte nach der Rettungsaktion feststellen, dass das Tier wohlauf ist.

