Stand: 11.07.2024 10:13 Uhr Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür bekommt Bahn-Haltestelle

Der Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür soll eine eigene Bahn-Haltestelle bekommen. Voraussichtlich ab 2028 sollen S-Bahnen zwischen Hildesheim und Hannover dort halten. Bislang stoppen sie in Hildesheim lediglich am Hauptbahnhof. Für viele Pendlerinnen und Pendler wäre die neue Station daher eine große Erleichterung: Sie müssten dann auf der Strecke Bennemühlen-Hannover-Hildesheim nicht mehr erst zum Bahnhof fahren und dort in Richtung Himmelsthür umsteigen. Die neue Bahnstation soll in einem Wohngebiet entstehen. Ein Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) erklärte, dass die Bahnsteige maximal 175 Meter lang und barrierefrei sein werden. Nach derzeitigen Planungen soll der neue S-Bahn-Halt im Jahr 2028 in Betrieb gehen. Geplant war das Projekt bereits seit vielen Jahren. Jetzt hat das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ein Planfeststellungsverfahren veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger können daher nun auch Einwände gegen das Projekt erheben: Das geht zwischen Mitte Juli und Mitte August.

