Stand: 08.11.2024 12:55 Uhr Hildesheim will kostenloses Parken in der Innenstadt abschaffen

Kostenlose Parkplätze in der Hildesheimer Innenstadt wird es wohl in wenigen Jahren nicht mehr geben. Geplant ist unter anderem mehr Parkplätze für Anwohner einzurichten. Diese haben sich nach Angaben eines Stadtsprechers in letzter Zeit immer häufiger beschwert, dass ihnen die Pendler die Parkplätze wegnehmen. Außerdem seien die Parkhäuser in der Hildesheimer Innenstadt nur zur Hälfte ausgelastet. Wenn die Politik das Konzept absegnet, soll es bis 2030 nach und nach umgesetzt werden. Pendler und Besucher der Stadt müssen dann in Hildesheim für ihren Parkplatz bezahlen, auf Öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder "Park and Ride"-Angebote nutzen, so der Sprecher weiter.

Weitere Informationen Weniger Verkehr erwünscht: Parken in Lüneburg wird deutlich teurer Anwohner und Besucher müssen tiefer in die Tasche greifen, um ihr Auto abzustellen. (20.09.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim