Stand: 05.09.2020 09:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hildesheim: Ver.di stoppt verkaufsoffenen Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag in Hildesheim ist gestrichen. Das Verwaltungsgericht gab am Freitag einem Eilantrag der Gewerkschaft ver.di statt. Wie die Stadt mitteilte, habe die Ausnahmegenehmigung gegen das Ladenöffnungszeiten-Gesetz des Landes verstoßen. Die Sonderöffnung für den Einzelhandel unter dem Motto "Ein Sommertag in Hildesheim" sei im Zusammenhang mit mehreren Einzelveranstaltungen beantragt worden. An diesem Wochenende finden die 4. Hildesheimer Kunstmeile, der Citygarden auf dem Platz An der Lilie und der Tweed Ride - eine Fahrradtour im britischen Stil - statt.

Videos 03:03 Hallo Niedersachsen Oberbürgermeister fordern verkaufsoffene Sonntage Hallo Niedersachsen In einem offenen Brief an Ministerpräsident Weil haben mehrere Oberbürgermeister vier verkaufsoffene Sonntage gefordert, um die Umsatzeinbußen der Corona-Krise abzufangen. Video (03:03 min)

Keine Ladenöffnung in Oldenburg

In Oldenburg bleiben die Geschäfte wohl gleich an drei Sonntagen dicht. Auch hier hatte ver.di gegen die Anträge auf Sonderöffnung durch die Stadt geklagt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt kann Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen. Geplant war, dem Einzelhandel die Öffnung an drei Sonntagen im September und Oktober zu erlauben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2020 | 10:00 Uhr