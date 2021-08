Stand: 18.08.2021 13:26 Uhr Hildesheim: Reihenhaushälfte nach Brand nicht mehr bewohnbar

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Hildesheim ist die betroffene Gebäudehälfte nicht mehr bewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die vier Bewohner selbst aus dem Gebäude retten. Sie mussten die Nacht in einer Notunterkunft verbringen. Das Feuer war im Erdgeschoss des Reihenhauses ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2021 | 08:30 Uhr