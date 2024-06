Hildesheim: Mehrere Polizisten im Einsatz angegriffen Stand: 23.06.2024 13:18 Uhr In Hildesheim sind am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag mehrere Polizisten bei Einsätzen angegriffen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, belästigte ein 44-Jähriger in der Nacht in einer Diskothek Gäste und Sicherheitspersonal und ignorierte einen Platzverweis. Polizisten brachten den Mann zu Boden, bei der anschließenden Fahrt zur Dienststelle soll der 44-Jährige einem Polizisten ins Gesicht und zwei Polizistinnen gegen die Beine getreten haben. Dem Angreifer sei eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn.

Betrunkener will Polizisten Kopfstoß verpassen

Stunden zuvor soll ein betrunkener 45-Jähriger in Hildesheim eine Passantin rassistisch beleidigt haben. Der Mann wollte laut Polizei seine Personalien nicht angeben. Er soll dann versucht haben, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Alle Beamten konnten nach Polizeiangaben ihren Dienst fortsetzen.

