Stand: 20.12.2024 18:30 Uhr Hildesheim: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung

Ein 38-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung in Hildesheim-Ochtersum verbarrikadiert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eigentlich sollte der Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefahr für die Nachbarn besteht, evakuierten die Beamten drei Wohnhäuser im Umkreis. Gegen Mittag sei der Mann aus einem Fenster der Wohnung in ein Auffangkissen der Feuerwehr gesprungen, sagte die Polizeisprecherin. Er wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Anwohnenden konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

