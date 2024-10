Stand: 28.10.2024 10:08 Uhr Hildesheim: Diebin beißt einer Polizistin ins Bein

Eine Ladendiebin hat am Samstag in Hildesheim Angestellte von zwei Supermärkten angegriffen und einer Polizisten ins Bein gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau in einem Supermarkt Waren unter ihrer Kleidung versteckt. Als sie ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren wollte, sei sie von einer Mitarbeiterin angesprochen worden. Die 26-Jährige habe daraufhin der Frau und einer anderen Mitarbeiterin unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei konnte sie flüchten. Nur 20 Minuten später sei die Diebin in einem weiteren Supermarkt in der Nähe aufgetaucht. Dort habe sie erneut versucht, Kleidung und Lebensmittel zu stehlen. Auch in diesem Laden habe sie bei ihrer Flucht einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Frau aber noch im Supermarkt stellen. Bei ihrer Festnahme habe sie erheblichen Widerstand geleistet und einer Beamtin ins Bein gebissen, heißt es weiter. Gegen die Frau wird unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim