Stand: 14.06.2024 09:26 Uhr Hildesheim: Cabrio auf Krankenhaus-Parkplatz in Brand gesteckt

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Hildesheim ist am Donnerstagabend ein Cabrio in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben hat ein 53-Jähriger gestanden, das Auto in einem psychischen Ausnahmezustand angezündet zu haben. Der Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge hatte ein 46-jähriger Notfallsanitäter bemerkt, dass das Stoffdach seines Cabrios in Flammen stand. Er konnte das Feuer aber selbst nicht löschen. Erst die Hildesheimer Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Flammen beschädigten laut Polizei auch zwei daneben stehende Autos. Die Beamten schätzen den Schaden auf 50.000 Euro.

