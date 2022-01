Stand: 20.01.2022 08:30 Uhr Hessisch Oldendorf: 24-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen im Landkreis Hameln-Pyrmont in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Warum der 24-Jährige bei Hessisch Oldendorf auf die Gegenfahrbahn geriet, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2022 | 08:30 Uhr