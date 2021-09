Stand: 28.09.2021 10:29 Uhr Hemmingen: Göttinger Landstraße doch nicht voll gesperrt

In Hemmingen wird die Göttinger Landstraße nun doch nicht voll gesperrt. Das hat ein Sprecher des Projekts der geplanten verlängerten Stadtbahn bis Hemmingen Westerfeld bestätigt. Wegen der Bauarbeiten war eigentlich geplant, dass die Göttinger Landstraße bis Juni kommenden Jahres für Autos gesperrt wird. Die Gewerbetreibenden in dem betroffenen Abschnitt sagen, für sie wäre das ein Horrorszenario gewesen. Wie der Stadtbahnausbau jetzt stattdessen ablaufen soll, entscheidet sich laut Sprecher in den kommenden Tagen.

