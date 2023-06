Helene Fischer verletzt sich in Hannover - Konzert abgebrochen Stand: 18.06.2023 22:58 Uhr Schlagerstar Helene Fischer hat sich während eines Auftritts in Hannover auf der Bühne verletzt. Das Konzert am Sonntagabend musste daraufhin vorzeitig beendet werden.

Die Sängerin sei in ärztlicher Behandlung, teilte eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mit. "Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor", hieß es. "Bild.de" berichtete, Fischer habe sich während einer Übung am Trapez an der Nase verletzt.

VIDEO: Schlager-Star Helene Fischer: Auftritt in Hannover (13.06.2023) (4 Min)

Unfall beim fünften Konzert in Hannover

Erst im März hatte sich die Sängerin nach damaligen Angaben von Live Nation bei akrobatischen Proben eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Nach Angaben des Veranstalters war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. der laufenden Tour. Die Show in der ZAG-Arena war zudem schon das 5. innerhalb von sechs Tagen in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Tournee pausiert nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten.

