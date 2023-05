Stand: 04.05.2023 06:40 Uhr Heiraten am Flughafen Hannover in Langenhagen jetzt möglich

Am Flughafen Hannover in Langenhagen können sich Paare von jetzt an das Ja-Wort geben. Als Ort für Trauungen steht die Flughafen-Kapelle zur Verfügung. Nach Angaben eines Sprechers vom Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist sie ab sofort für kirchliche Hochzeitsfeiern offen. Auch Andachten zu Ehe- oder Partnerschaftsjubiläen sind dort möglich. In der Kapelle gibt es Platz für bis zu 20 Personen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2023 | 08:30 Uhr