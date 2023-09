Stand: 28.09.2023 18:03 Uhr Haste: Radfahrer von Auto erfasst - 83-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall an der B442 zwischen Haste (Landkreis Schaumburg) und Wunstorf (Region Hannover) ist am Mittwochabend ein 83-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der Radfahrer Richtung Wunstorf und geriet aus ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem ebenfalls in Richtung Wunstorf fahrenden Auto erfasst. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Der 27 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

