Public Viewing, Springsteen, Schützenfest: Es wird voll in Hannover Stand: 05.07.2024 09:57 Uhr Polizei und Stadt Hannover bereiten sich auf den heutigen "Super-Freitag" vor. Drei Großveranstaltungen dürften für viel Andrang in der Landeshauptstadt sorgen. Mehrere Straßen werden gesperrt.

Rocklegende Bruce Springsteen spielt heute Abend im Stadion - allein hier werden Zehntausende Fans erwartet. Dazu kommen das Public Viewing zum EM-Viertelfinale am Waterlooplatz und das Schützenfest: In Hannover könnte es heute Abend voll werden. Die Polizei warnt vor dichtem Verkehr in der Landeshauptstadt. Vor allem rund um das Stadion und am Schützenplatz sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Videos 2 Min Größtes Schützenfest der Welt startet in Hannover Zu Beginn des Volksfestes gibt es den traditionellen Fassbieranstich. Reporterin Vera Zellmer ist vor Ort. (28.06.2024) 2 Min

Straßensperrungen rund um den Schützenplatz

Um für Sicherheit zu sorgen, werden heute Abend zudem mehrere Straßen um den Schützenplatz vorübergehend gesperrt. Betroffen sind nach Angaben der Polizei unter anderem die Straßen Lavesallee, Robert-Enke-Straße, Am Schützenplatz und Am Waterlooplatz sowie das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, die Waterloostraße und die Bruchmeisterallee. Dort gilt heute auch ein Halteverbot. Dazu kommt die Baustelle zwischen Maschsee und Stadion, weshalb die Leine-Brücke im Bereich des Arthur-Menge-Ufers gesperrt ist.

Polizei empfiehlt Anreise mit ÖPNV

Stadt und Polizei Hannover empfehlen, am Abend den Bereich mit dem Auto zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Es gibt auch zahlreiche "Park & Ride"-Angebote von den Endhaltestellen der Üstra und von den Haltestellen der S-Bahnen der Region Hannover. Wer auf das Auto nicht verzichten möchte, findet Parkmöglichkeiten unter anderem auf den Messeparkplätzen 4, 3, und 2 nahe der Stadtbahnhaltestelle Messe Nord sowie im Gewerbegebiet an der Marianne-Baecker-Alle. Für die Anreise mit dem Auto empfehlen Stadt und Polizei die kostenlose Navi-App "Nunav". Dort könnten Besucher die Veranstaltung als Fahrtziel eingeben und würden direkt zu einem freien Parkplatz geleitet, heißt es.

