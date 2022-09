Stand: 15.09.2022 19:50 Uhr Hannover und Mykolajiw besiegeln Solidaritätspartnerschaft

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Oleksandr Senkewytsch, Bürgermeister der ukrainischen Hafenstadt Mykolajiw, haben am Donnerstag eine Absichtserklärung unterschrieben. Sie besiegelten damit die Solidaritätspartnerschaft zwischen den beiden Städten. Mykolajiw ist vom russischen Angriffskrieg schwer getroffen. Man wolle, so Onay, unmittelbar einen Beitrag leisten, um die humanitäre Krise in Mykolajiw zu lindern. Der erste Hilfstransport mit 40 Tonnen Ladung sei bereits unterwegs. Er bringt unter anderem Babynahrung, Medikamente, technisches Gerät und Lebensmittel in die ukrainische Stadt.

