Stand: 18.09.2023 08:06 Uhr Hannover sperrt Wohnstraßen in der List und Nordstadt für Autos

Die Stadt Hannover hat vorübergehend autofreie Zonen in den Stadtteilen List und Nordstadt eingerichtet. Für insgesamt eine Woche sind kleinere Nebenstraßen für den Autoverkehr gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner, Vereine, Sportgruppen und Institutionen können die Flächen in dieser Zeit nutzen. Es sind unter anderem ein Fahrrad-Check, Tanzen für Kinder, Jazzmusik und ein Tischtennisturnier geplant. Alle Nachbarn dürfen sich laut Stadt mit eigenen Aktionen beteiligen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will den Menschen in den dicht bewohnten Quartieren Raum für Erholung und Gemeinschaft vor der Haustür geben. Mobilität und urbaner Alltag ohne Autos seien kein Thema nur für einen Sonntag in der Innenstadt, sagt er.

