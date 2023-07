Stand: 11.07.2023 13:19 Uhr Hannover will verkehrsberuhigte, grüne Superblocks schaffen

Die Stadt Hannover prüft, ob sie sogenannte Superblocks einrichten kann. Das sind Wohnbereiche in oder nahe der Innenstadt, in denen Fahrradfahrer und Fußgänger Vorrang haben und die zum Spielen und Verweilen einladen sollen. Bäume und Pflanzen sollen heiße Tage angenehmer machen. Durchgangs- und Parksuchverkehr soll vermieden werden. Vorbild dafür ist Barcelona. Erstmals untersucht die Stadt Hannover gemeinsam mit externen Büros aus Berlin, Hamburg und Deventer in den Niederlanden, in welchen stark befahrenen Stadtbezirken solche Konzepte überhaupt umsetzbar wären. Zusammen mit den Menschen vor Ort wolle man Ideen entwickeln, austesten und Erfahrungen sammeln, heißt es von der Stadt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) geht es darum, mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren zu schaffen, sagt er.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.07.2023 | 09:30 Uhr