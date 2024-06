Stand: 20.06.2024 09:32 Uhr Hannover muss mehrere Fahrradstraßen zurückbauen

Die Stadt Hannover muss die Fahrradstraßen im Stadtbezirk Südstadt-Bult zurücknehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die Verwaltung nach einer verkehrsrechtlichen Prüfung. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigte sich enttäuscht. Es sei bedauerlich, dass der Trend zu einer nachhaltigen Verkehrswende rückwärts laufe, so Onay. Der Bezirksrat hatte bereits Ende vergangenen Jahres beschlossen, die Fahrradstraßen aufzuheben. Vorausgegangen war ein Gerichtsurteil. Für eine rechtskonforme Umsetzung müsse die Stadt die Fahrradstraßen großzügiger im Sinne der Fahrradfahrer gestalten, so die Richter. Dann wären aber Parkplätze weggefallen und die sind in der Südstadt Mangelware. Die Stadt Hannover will nun zeitnah die entsprechenden Schilder und Fahrbahnhinweise an den bisherigen Fahrradstraßen in der Südstadt entfernen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2024 | 06:30 Uhr