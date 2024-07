Stand: 10.07.2024 05:47 Uhr Hannover hat die meisten weiblichen Führungskräfte

Die Hälfte der Führungskräfte in Hannovers kommunalen Unternehmen sind Frauen. kommunale Unternehmen können zum Beispiel Pflegeheime, Museen, Krankenhäuser, Nahverkehrsbetriebe oder auch Stadtwerke sein.Die niedersächsische Landeshauptstadt ist bundesweit Spitzenreiter. Das geht aus einer Auswertung der Zeppelin-Universität in Friedrichshafenhervor. Insgesamt wurden 69 Städte untersucht. Es folgen Weimar mit 44 Prozent Frauenanteil und Jena mit 42 Prozent. Deutlich schlechter schneiden die anderen untersuchten Städte in Niedersachsen ab: Oldenburg kam mit 27 Prozent auf Platz 20, Wolfsburg (12 Prozent) und Braunschweig (9,5 Prozent) landeten dagegen nur im unteren Drittel der Rangliste. Osnabrück belegte zusammen mit vier weiteren Städten sogar den letzten Platz. In den letztplatzierten Städten fanden die Forscher nicht eine Frau in der Führung eines kommunalen Unternehmens.

