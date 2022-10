Stand: 14.10.2022 15:00 Uhr Hannover erweitert Winternothilfe für Wohnungslose

Die Stadt Hannover weitet ihre Winternothilfe für Obdachlose aus. In der Nähe der bekannten Notschlafstelle Alter Flughafen soll es dieses Jahr erstmals auch einen Tagestreff geben. Das hat die Stadt am Freitag bekanntgegeben. Im Tagestreff können sich nach Auskunft der Stadt bis zu 100 Menschen aufwärmen. Dort wird warmes Essen ausgegeben, auch Sozialarbeiter sind vor Ort. Der Tagestreff sei ab Mitte November von 9 bis 17 Uhr geöffnet und soll das Angebot der Notschlafstelle am Alten Flughafen ergänzen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag in Hannover. "Auch die bisherigen Nacht-Cafés sollen ausgeweitet werden", kündigte Onay an. Zudem sollen in diesem Winter die Kältebusse der Caritas, der Johanniter und der Malteser erstmals auch am Wochenende unterwegs sein, so Onay.

VIDEO: Hilfe im Winter: Hannover weitet Angebot für Obdachlose aus (1 Min)

