Stand: 04.04.2025 13:06 Uhr 16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Lkw in Hambühren

In Hambühren-Ovelgönne (Landkreis Celle) ist am Freitagmorgen ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei berichtet, war ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Gespann nach rechts abgebogen. Dabei erfasste er den 16-Jährigen. Der Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min