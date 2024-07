Stand: 23.07.2024 15:06 Uhr Hannover: Unfall mit Stadtbahn - 90-Jähriger schwer verletzt

Ein 90-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen in Hannover bei einem Unfall mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann an der Haltestelle "Klingerstraße" aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine einfahrende Bahn gestürzt. Dabei habe er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadtbahnstrecke war laut Polizei etwa eine Stunde lang gesperrt.

