Stand: 15.04.2022 14:35 Uhr Hannover: Unbekannter überfällt Radfahrer und raubt E-Bike

Ein 39 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Hannover von einem Mann überfallen und mit einem Cuttermesser bedroht worden. Anschließend stahl der Unbekannte das Rad und flüchtete. Laut Polizei hatte der 39-Jährige am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung in der Nordstadt aufgrund des Verkehrs warten müssen, als der Unbekannte ihn angriff und das E-Bike forderte. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover, weiße Turnschuhe und eine blaue, verspiegelte Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 31 17 entgegen.

