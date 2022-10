Stand: 20.10.2022 15:09 Uhr Hannover: Unbekannter greift Zwölfjährigen in Stadtbahn an

In Hannover im Stadtteil Bemerode ist ein Zwölfjähriger am Donnerstagnachmittag von einem Unbekannten verbal und körperlich angegriffen worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Stadtbahn der Linie 6 Richtung Nordhafen. Der Täter sei bereits an der Haltestelle Krügerskamp mit mehreren Kindern bei einem Streit verbal aneinandergeraten. In der Stadtbahn kam es dann zusätzlich zu Handgreiflichkeiten. Der Mann führte laut Zeugen ein Messer mit sich, setzte es aber nicht ein. Eine Schülerin habe noch in der Bahn den Notruf gewählt. Alle Beteiligten stiegen an der Haltestelle Kronsberg aus. Hier flüchtete auch der Mann; eine erste Fahndung nach ihm blieb den Angaben zufolge erfolglos.

