Hannover: Teure Schauhäuser alarmieren Bund der Steuerzahler

Der Neubau der Schauhäuser in den Herrenhäuser Gärten in Hannover hat den Bund der Steuerzahler auf den Plan gerufen. Gartendirektor Ronald Clark hatte im Kulturausschuss berichtet, dass sich die Kosten von fünf Millionen Euro auf fast 13 Millionen Euro erhöht haben. Der Bund der Steuerzahler will jetzt unter anderem von der Stadt wissen, wie es zu den höheren Kosten kommt, wer die Mehrkosten genehmigt hat und wie der Neubau finanziert werden soll.

